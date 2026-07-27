C'est le pic de l'année. Cette semaine, les entreprises cotées défilent au guichet des résultats, pressées de publier avant que la Bourse ne s'assoupisse en août. Et comme si l'agenda n'était pas assez chargé, trois grandes banques centrales viennent s'inviter à la fête.

Manifestement, il faut prendre plus qu'une semaine de congés pour que l'actualité se renouvelle. Je nourrissais bêtement l'espoir que quelques soirées à boire du rosé et à dîner à 23h00 auraient suffi à transformer le paysage médiatico-financier. Que nenni. Donald Trump continue à beugler que la guerre en Iran touche à sa fin et les géants de la technologie continuent à réviser en hausse la taille de leurs investissements dans l'intelligence artificielle.

Jusqu'à une date récente, les investisseurs faisaient semblant de croire Trump et imaginaient que toutes ces dépenses étaient une sorte d'autoroute vers la prospérité. Depuis quelques semaines, ils doutent un peu. Ils n'écoutent Donald que d'une oreille et ils ont pris quelques bénéfices sur l'IA.

Heureusement, il y a du renouvellement avec le début de la saison des résultats du second trimestre 2026. Certes, les chiffres montrent surtout que les entreprises publient en grande majorité au-dessus des attentes, comme à chaque fois. L'exposition à l'IA leur fournit un surcroît de performance. C'est là que le bât blesse. Les investisseurs ont du mal à jauger deux éléments. D'une part, l'ampleur et le calendrier du retour sur investissement. D'autre part, et c'est plus ennuyeux, la part de consanguinité dans les performances. Les géants de la tech sont à la fois clients, fournisseurs, financiers et actionnaires de l'écosystème. Un investissement de 100 peut être à la fois une dépense, un chiffre d'affaires, une facturation ou un élément de valorisation, voire les quatre à la fois.

Pour l'heure, on reste en bourse dans un schéma relativement binaire : le marché est focalisé sur l'IA et l'inflation.

Le moteur central de la performance du marché reste ce super-cycle de l'IA, qui irrigue plusieurs secteurs et crée un appel d'air gigantesque d'argent frais, en particulier aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Il a quelques ratés en ce moment, parce qu'il faut digérer les gains du début de l'année et les interrogations précitées, d'où des performances en demi-teinte ces dernières semaines.

Le risque majeur est une fois de plus l'inflation, dont le cycle actuel est alimenté par la guerre qui n'en finit plus en Iran. La remontée des cours pétroliers inquiète à nouveau, après l'accalmie consécutive au refroidissement de la hausse des prix aux Etats-Unis en juin. Mais ces deux événements font un peu office de jeu à somme nulle, si bien que la Fed, qui doit prendre une décision cette semaine, ne devrait pas toucher à ses taux.

On enchaîne avec les informations à connaître pour démarrer la semaine :

L'Iran suspendra ses attaques tant que les Etats-Unis maintiendront leur pause, selon une source iranienne. Le pétrole a nettement reflué cette nuit après une seconde journée sans frappes américaines au Moyen-Orient. Pour autant, les Houthis ont visé des sites pétroliers saoudiens en mer Rouge et l'Ukraine a frappé des installations énergétiques en Mer Caspienne.

Donald Trump annonce la visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux Etats-Unis cette semaine.

Les incendies qui touchent la France ont atteint "un niveau inédit", selon le gouvernement.

L'Allemagne qualifie l'attaque à la voiture bélier lors de la Pride de Berlin d'acte terroriste.

La "Génération Z" écorne l'aura de Modi sur Instagram avant des scrutins régionaux clés en Inde.

Les Etats-Unis annoncent l'ouverture d'une enquête contre l'UE après l'amende "illégale" infligée à Google.

Sur l'agenda macroéconomique : la Fed pointera son nez mercredi. La probabilité d'un statu quo sur les taux américains est de 66%. Celle d'un tour de vis monétaire de 34%, selon l'outil FedWatch du CME. La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon seront aussi de la partie cette semaine. Les grosses économies européennes publieront leur PIB du T2 jeudi et leur inflation de juillet vendredi.

Sur l'agenda des sociétés, une seule phrase pour donner une idée du volume de résultats attendus cette semaine : près du tiers des entreprises des indices Stoxx Europe 600 et S&P 500 vont annoncer leurs chiffres entre lundi et vendredi. Parmi elles, LVMH, Air Liquide, UBS Group, Hermès, Anheuser-Busch InBev, Schneider, Sanofi, L'Oréal ou AstraZeneca de ce côté-ci de l'Atlantique. De l'autre, Boeing, Coca-Cola, Visa, Microsoft, Meta, Qualcomm, Apple, Amazon, AbbVie et Starbucks.

En Asie-Pacifique, la semaine démarre sur une note prudemment optimiste, avec des gains compris entre 0 et 0,5% au Japon et en Corée du Sud. Les hausses sont légèrement plus marquées à Hong Kong, en Inde et en Australie. Les marchés occidentaux devraient démarrer en hausse grâce à la décrue pétrolière.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Adocia : Maxim Group maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 12 EUR.

Amplifon : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours de 16,70 EUR.

BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR.

Carrefour : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 12,50 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.

Delivery Hero : Jefferies dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 42,50 EUR à 41,50 EUR.

Edenred : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

Gecina : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 118 à 109 EUR.

Givaudan : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 4 000 à 4100 CHF. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 3 300 à 3650 CHF.

Havas : JP Morgan passe de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours de 22 EUR.

Inditex : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 EUR à 62,50 EUR.

Lindt : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 81 660 à 83 580 CHF.

Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 68 à 72 EUR.

Lonza Group : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 650 à 655 CHF.

Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 210 EUR.

SGS : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 106 à 111 CHF. Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 87 CHF.

Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 55 à 59 EUR.

Soitec : UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 85 à 94 EUR.

Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.

Temenos Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 77 à 68 CHF.

TF1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10,20 à 9,56 EUR.

Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 255 à 270 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 EUR.

Var Energi : William O'Neil & Co reprend la couverture avec une recommandation à acheter.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Nvidia pourrait fournir à OpenAI une garantie de 250 milliards de dollars pour un site de data centers, selon le WSJ.

SpaceX lance son 13e vol d'essai du Starship et déploie ses premiers satellites Starlink de nouvelle génération.

Meta renonce à son engagement pour des énergies renouvelables.

Qualcomm prévoit une hausse à deux chiffres du prix de ses puces pour smartphone.

Abbott obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires liée au rappel de lait infantile de 2022.

Waymo envisage de mettre fin à son partenariat avec Uber, selon le Financial Times.

Devon Energy envisage la cession d'actifs dans l'Eagle Ford et le Powder River pour 4 milliards de dollars, selon Bloomberg.

Microchip Technology acquiert Hailo pour renforcer son offre en intelligence artificielle.

Les principales publications du jour: Welltower, Cadence Design Systems, Baker Hughes Company, Nucor.

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.