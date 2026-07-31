Amplifon (+6,95%, à 12,01 euros) a publié des résultats semestriels solides, marqués par une nette accélération de son activité au deuxième trimestre. Porté par l'efficacité de son plan de rationalisation et l'effet de levier opérationnel, le groupe confirme ses perspectives annuelles.
Le spécialiste italien des solutions d'audition a dévoilé une hausse de 2,2% de ses ventes nettes au deuxième trimestre, à 606 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a connu une progression de 6,1%, à 156,2 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net ajusté a augmenté de 17,1%, à 57,2 millions d'euros.
Sur le semestre, les hausses sont de 0,4% pour le chiffre d'affaires, 3,6% pour l'Ebitda ajusté et 12,3% pour le bénéfice net ajusté.
Les objectifs annuels ont été confirmés : une croissance organique supérieure à 3% et une progression de la marge d'Ebitda ajustée de l'ordre de 100 points de base.
En parallèle, le conseil d'administration a approuvé un projet de scission partielle visant à regrouper ses filiales non-UE au sein d'une nouvelle holding italienne. Cette opération de réorganisation juridique est destinée à optimiser la gouvernance en vue de l'intégration à venir de GN Hearing.
Jefferies surpris positivement
La banque d'investissement américaine a apprécié la publication d'Amplifon et explique ces résultats par une croissance supérieure aux attentes sur l'ensemble des zones, l'effet de levier opérationnel et la contribution du programme Fit4Growth à l'amélioration des marges.
Concernant le projet de scission partielle, Jefferies estime que cette transaction semble être une simple réorganisation juridique et organisationnelle. Aucun impact n'est attendu sur les résultats, le flux de trésorerie, le capital social ou la structure de l'actionnariat.
La recommandation des analystes reste à conserver sur le titre Amplifon, avec une cible de cours à 11 euros.
Amplifon S.p.A. est le 1er distributeur mondial d'appareils auditifs. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aides auditives (86,5%) : prothèses auditives et implants (marques Amplifon, Beter Horen, Miracle Ear et Sonus) ;
- prestations de services (13,5%).
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 10 120 points de vente répartis entre magasins détenus en propre (5 630), magasins franchisés (1 210) et autres (3 280 ; notamment corners).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (64,9%), Amériques (20,7%) et Asie-Pacifique (14,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.