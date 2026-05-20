Accenture accélère le déploiement de l'IA en Arabie saoudite

HUMAIN et Accenture accélèrent le déploiement de l'IA à grande échelle dans les secteurs public et privé en Arabie saoudite.

Accenture deviendra ainsi un partenaire stratégique en matière de transformation et d'IA en Arabie saoudite, aidant HUMAIN à déployer ses capacités d'IA dans tout le Royaume.



Cette collaboration stratégique vise à accélérer l'adoption de l'IA au sein des entités gouvernementales et des entreprises, en passant des phases d'expérimentation et de projets pilotes à des systèmes d'IA opérationnels et prêts pour la production.



Omar Boulos, DG d'Accenture Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : " En combinant la plateforme HUMAIN aux capacités de transformation d'Accenture, appuyées par nos ingénieurs spécialisés et déployés sur le terrain ainsi que par nos experts sectoriels et fonctionnels, nous permettons à nos clients de passer des projets pilotes à une transformation à l'échelle de l'entreprise, en générant une valeur réelle et durable. "