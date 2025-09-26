Accenture a annoncé un plan de transformation majeur visant à placer l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie, avec une politique stricte de requalification de ses salariés. Ceux qui ne parviennent pas à acquérir rapidement de nouvelles compétences dans ce domaine seront concernés par des départs anticipés. La direction explique vouloir concentrer ses ressources sur les profils capables d’accompagner cette mutation technologique.

La PDG Julie Sweet a précisé que 550 000 collaborateurs avaient déjà été formés aux fondamentaux de l’IA générative. Le programme de restructuration, évalué à 865 millions de dollars, doit générer plus d’un milliard de dollars d’économies, comprenant notamment des coûts liés aux indemnités de départ. Ces économies seront réinvesties dans les activités et les talents liés à l’IA, tout en soutenant une légère amélioration des marges.

En parallèle, Accenture continue de recruter, en particulier dans les métiers de l’IA et de la donnée. L’entreprise compte aujourd’hui 77 000 spécialistes dans ces domaines, contre 40 000 en 2023, et prévoit de renforcer encore ses effectifs aux États-Unis et en Europe. Avec un chiffre d’affaires annuel en hausse de 7% à 69,7 milliards de dollars, la société attribue sa croissance à la demande croissante de solutions d’IA. Selon Julie Sweet, l’investissement précoce d’Accenture dans cette technologie constitue désormais un avantage décisif sur le marché.