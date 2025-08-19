Accenture acquiert Highlands Consulting pour renforcer sa présence en Californie

Accenture annonce l'acquisition de The Highlands Consulting Group, cabinet de conseil en management spécialisé dans la santé, les transports, les services sociaux et l'environnement. L'opération vise à renforcer ses capacités, notamment en Californie où Highlands dispose d'une forte implantation.



Ryan Oakes, président mondial Health & Public Services chez Accenture, souligne que 'les relations et références solides de Highlands auprès des agences d'État nous aideront à mieux servir nos clients et à stimuler l'innovation'.



Fondée en 2002 à Sacramento, Highlands Consulting apporte une expertise reconnue en stratégie, planification digitale, transformation organisationnelle et systèmes d'information. Mike Cappelluti, président de Highlands, estime que ce rapprochement 'permettra de délivrer encore plus de valeur aux clients'.



Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.