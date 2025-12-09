Accenture annonce l'expansion de son partenariat avec Anthropic

Accenture et Anthropic ont annoncé une expansion de leur partenariat pour stimuler l'innovation et l'activité en IA des entreprises.



Les deux entreprises forment le groupe Accenture Anthropic Business Group - avec environ 30 000 professionnels pour recevoir une formation.



Les entreprises lanceront également une nouvelle offre conjointe pour les DSI afin de développer des logiciels alimentés par l'IA et co-développeront des solutions pour des secteurs réglementés, notamment les services financiers, les sciences de la vie, la santé et le secteur public.



" Cette expansion enthousiasmante de notre partenariat avec Anthropic aidera nos clients à accélérer le passage de l'expérimentation de l'IA à son utilisation comme catalyseur de réinvention à travers l'entreprise ", a déclaré Julie Sweet, présidente et directrice générale d'Accenture.



" Grâce à la puissante combinaison des capacités Claude d'Anthropic et de l'expertise en IA d'Accenture ainsi que de sa connaissance du secteur et des domaines fonctionnels, les organisations peuvent intégrer l'IA partout de manière responsable et rapide. "