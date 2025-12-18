Accenture augmente de 10% son BPA au premier trimestre

Accenture publie au titre de son 1er trimestre 2025-26 un BPA en hausse de 10% à 3,94 dollars, dépassant nettement l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 30 points de base à 17%.

Ses revenus se sont accrus de 6% à 18,7 milliards de dollars (+5% en monnaies locales), tandis que ses nouvelles commandes ont grimpé de 12% à 20,9 MdsUSD (+10% en monnaies locales), dont 2,2 MdsUSD en IA avancée.



"Nous avons aussi renforcé notre leadership en IA avancée et approfondi nos partenariats d'écosystème pour aider nos clients à réaliser de la valeur", met en avant sa PDG Julie Sweet, qui revendique aussi des gains de parts de marché.



Pour l'exercice, Accenture confirme viser un BPA ajusté de 13,52 à 13,90 USD, une marge opérationnelle ajustée de 15,7 à 15,9%, et une croissance des revenus de 2 à 5% en monnaies locales (3 à 6% hors impact des administrations fédérales).





Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.