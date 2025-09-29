Malgré une série de vents contraires et un cours de son titre sur ses plus bas à cinq ans, le leader mondial du consulting boucle de nouveau un exercice annuel satisfaisant.

Intelligence artificielle, gel des budgets fédéraux aux États-Unis, incertitude maximale chez les grands donneurs d'ordre : les sujets d'inquiétude sont nombreux et plombent la valorisation d'Accenture cette année ; en multiple de son profit d'exploitation, celle-ci a ainsi été divisée par deux.

Concernant le premier sujet, Accenture, comme d'autres, soutient qu'il s'agit d'une opportunité plutôt que d'un risque ; sur le second, qui représente 8 % du chiffre d'affaires consolidé, l'impact devrait être ressenti à partir de 2026 ; quant au troisième, il n'y a là d'autre alternative que de prendre son mal en patience.

Reste que sur l'année, le chiffre d'affaires augmente de 7% pour venir atteindre 69,7 milliards de dollars. On tempérera cette performance en soulignant qu'elle découle en large partie des montants records – 6,6 milliards de dollars – investis en acquisitions l'année précédente.

Plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Accenture demeure liée au segment cloud, encore en croissance de 12% en 2025. Le deuxième pilier, services marketing, qui représente lui plus d'un quart du chiffre d'affaires consolidé, affiche pour sa part une croissance à 8% qui surprend positivement.

La plus forte croissance vient du segment cybersécurité, qui a triplé ses ventes en cinq ans. Il affiche une hausse des ventes de 16% et représente désormais un sixième du chiffre d'affaires consolidé. Le dernier segment, transformation des entreprises, demeure lui – tout juste – sur un territoire de croissance à deux chiffres.

Prudence comme d'habitude avec le cash-flow libre de 10,9 milliards de dollars mis en avant par le management, puisqu'il ne retraite pas 2,1 milliards de stock-options. Il est plus juste de se baser sur les retours de capital aux actionnaires, qui atteignent 8,3 milliards de dollars en 2025, dont 4,6 milliards en rachats d'actions.

Les analystes de Zonebourse, depuis un certain temps, s'interrogent sur la pertinence des rachats d'actions massifs d'Accenture, parfois exécutés à des multiples de valorisation sans doute trop élevés. Cependant, à la lumière de la récente déconfiture boursière du titre, ils font bien davantage de sens.

Le management annonce sans détour que l'année 2026 marquera un recul de la croissance du chiffre d'affaires et une diminution du cash-flow libre. Il promet pourtant d'augmenter les retours de capital aux actionnaires, qui devraient atteindre 9,3 milliards de dollars l'an prochain, soit davantage que le cash-flow libre attendu.

Cette politique de distribuer davantage alors que le profit baisse peut là aussi interroger. Accenture peut largement se l'offrir, mais il s'agira de veiller à ce que les choses restent bien cadrées.

L'action cote actuellement à ses multiples les plus bas à dix ans. Néanmoins, si l'on se réfère au cash retourné aux actionnaires comme principale métrique d'évaluation, le groupe promet de retourner 9,3 milliards l'an prochain, tandis qu'il affiche à ce cours une capitalisation boursière de 149 milliards ; la valorisation, en d’autres termes, représente un multiple de seize fois le profit effectivement distribuable.

Ceci, somme toute, semble plutôt équitable pour un groupe qui, effet d'échelle oblige, a peut-être buté sur un plafond de croissance en même temps qu’il affronte de sérieux vents contraires.