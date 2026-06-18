Peu de publications de résultats étaient aussi attendues que celle du leader mondial du conseil en technologies de l'information.

Communiqués à l'instant, les résultats financiers du troisième trimestre d'Accenture font mentir les scénarios les plus alarmistes - ceux qui entrevoient la mise en obsolescence rapide des consultants par les nouvelles technologies d'intelligence artificielle omniscientes.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, Accenture délivre ainsi une croissance de 6,6% de son chiffre d'affaires, un résultat avant taxes et impôts en hausse de 4,8%, et un profit cash - ou cash flow libre - toujours impressionnant. Le groupe retire par ailleurs 1,5% de ses titres en circulation sous l'effet des rachats d'actions.

Accenture anticipe un cash flow libre de 11 milliards de dollars sur l'exercice fiscal complet, qui sera presque intégralement retourné aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes. Nonobstant cette performance, sa valorisation actuelle représente un multiple de huit à neuf fois le profit cash attendu cette année, c'est-à-dire la valorisation la plus basse que le groupe ait jamais eu à subir depuis la panique des subprimes.

On prend ici la mesure de l'attitude de défiance extreme des investisseurs à son encontre. D'autant que, même parmi ceux enclins à soutenir que l'IA représente une opportunité plutôt qu'un risque pour le géant mondial du conseil, les esprits les plus chagrins feront remarquer que la croissance du cash flow libre est depuis quelques années surtout obtenue à grands renforts d'acquisitions.

Sur les cinq derniers exercices fiscaux, Accenture a certes orienté 17 milliards de dollars vers ses opérations de croissance externe. Mais la création de valeur sur cette stratégie a été bien réelle, et même spectaculaire, comme en témoigne la hausse significative - d'au moins 3 milliards de dollars - du profit d'exploitation annuel sur la période.

Cette année encore, la directrice générale Julie Sweet sort le carnet de chèques dans ce qui s'annonce possiblement comme l'année la plus chargée de la décennie en acquisitions pour Accenture.