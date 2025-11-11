Accenture annonce collaborer avec Apptio et PPL Corporation, fournisseur américain d'électricité et de gaz naturel, pour transformer la gestion et la priorisation des dépenses technologiques du groupe. Ce partenariat vise à renforcer la discipline financière et la transparence tout en soutenant la stratégie d'innovation et de modernisation du réseau de PPL.
Accenture met en place une nouvelle plateforme de gestion financière technologique, alimentée par les solutions d'Apptio, permettant un suivi en temps réel des données et une automatisation des rapports. Selon Dean Del Vecchio, vice-président exécutif Technologie et Innovation chez PPL, cette approche 'aide à débloquer des insights plus profonds sur les investissements technologiques afin de moderniser le réseau et créer plus de valeur'.
Ce projet s'inscrit dans la transition de PPL vers des infrastructures cloud, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Il repose sur un partenariat élargi entre Accenture et Apptio pour accélérer l'adoption du FinOps et optimiser les coûts technologiques en Amérique du Nord.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (51,2%) ;
- prestations d'externalisation (48,8%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,3%), services financiers (17,9%), communication-médias-hautes technologies (16,7%), et chimie et énergie (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,1%), Amérique du Nord (47,4%) et autres (17,5%).
