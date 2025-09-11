Accenture et Google Cloud collaborent avec Eneva au Brésil

Accenture et Google Cloud collaborent avec Eneva, l'un des principaux fournisseurs d'énergie au Brésil, pour utiliser les technologies du cloud, des données et de l'IA.



Accenture a migré l'infrastructure d'Eneva vers Google Cloud afin d'améliorer son accès aux données dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'agissait notamment de Google Compute Engine et des solutions Google Cloud.



L'intégration des données des opérations cloud à d'autres sources de données d'exploration et de production aide Eneva à optimiser la gestion des actifs, la maintenance et la planification, ce qui se traduit par des équipements plus fiables et plus performants.



' En combinant l'expérience d'Accenture en matière de technologie cloud et de transformation énergétique avec les capacités avancées de Google Cloud en matière de données et d'IA, nous aidons l'une des plus grandes entreprises énergétiques du Brésil à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle et d'impact sur les clients' a déclaré Scott Alfieri, responsable du Google Business Group d'Accenture.