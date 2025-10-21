Accenture étend sa collaboration avec AWS dans le secteur public
Publié le 21/10/2025 à 16:04
Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme 'Accenture AWS Business Group' mise en place par les deux groupes technologiques, vise à développer des innovations permettant d'améliorer la qualité des services publics et les capacités en matière de défense, est-il expliqué dans un communiqué.
'Les citoyens attendent aujourd'hui de la part du gouvernement le même type d'expériences qui leur sont offertes depuis les plateformes des entreprises', a justifié Rishi Bhaskar, le directeur des partenariats au sein du secteur public chez AWS.