Accenture annonce l'acquisition de RANGR Data, partenaire américain certifié Palantir, afin de renforcer son expertise dans l'implémentation des technologies Palantir, c'est-à-dire les compétences, équipes et outils permettant de concevoir et déployer des solutions basées sur les plateformes Foundry et AIP (Artificial Intelligence Platform).
RANGR apportera son savoir-faire en stratégies data personnalisées, supply chain, intégration de systèmes et analytique temps réel, soutenant l'expansion de l'activité Palantir d'Accenture aux États-Unis.
L'opération intègre 40 experts couvrant plusieurs secteurs, dont les biens de consommation, la santé et l'énergie. Le CEO John Boehm souligne une ambition commune d'aider davantage de clients à exploiter leurs données pour de meilleures décisions.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (51,2%) ;
- prestations d'externalisation (48,8%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,3%), services financiers (17,9%), communication-médias-hautes technologies (16,7%), et chimie et énergie (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,1%), Amérique du Nord (47,4%) et autres (17,5%).
