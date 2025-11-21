Accenture fait l'acquisition de RANGR Data

Accenture annonce l'acquisition de RANGR Data, partenaire américain certifié Palantir, afin de renforcer son expertise dans l'implémentation des technologies Palantir, c'est-à-dire les compétences, équipes et outils permettant de concevoir et déployer des solutions basées sur les plateformes Foundry et AIP (Artificial Intelligence Platform).



RANGR apportera son savoir-faire en stratégies data personnalisées, supply chain, intégration de systèmes et analytique temps réel, soutenant l'expansion de l'activité Palantir d'Accenture aux États-Unis.



L'opération intègre 40 experts couvrant plusieurs secteurs, dont les biens de consommation, la santé et l'énergie. Le CEO John Boehm souligne une ambition commune d'aider davantage de clients à exploiter leurs données pour de meilleures décisions.



Les modalités financières ne sont pas divulguées.