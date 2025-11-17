Accenture investit dans Alembic pour renforcer ses capacités d'analyse marketing

Accenture annonce un investissement, via Accenture Ventures, dans Alembic, une plateforme d'intelligence marketing alimentée par l'IA capable d'évaluer le retour sur investissement (ROI) des campagnes. Ce partenariat stratégique vise à aider les clients à mesurer l'efficacité marketing en temps réel et à orienter leurs dépenses grâce à des insights fondés sur des relations de cause à effet.



Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture, souligne qu'Alembic 'fait passer l'entreprise au-delà de la corrélation pour offrir des informations vérifiables sur la cause et l'effet'. La plateforme analyse des données complexes issues de canaux variés, y compris des sources difficilement traçables comme les événements ou les campagnes de marque.



Cet investissement s'inscrit dans le tour de financement de série B d'Alembic, mené par Prysm Capital et Accenture, aux côtés de Silver Lake Waterman, Liquid 2 Ventures, NextEquity, Friends & Family Capital et WndrCo.



Accenture recule de 0,1% en préouverture à New York.