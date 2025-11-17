Accenture investit dans Alembic pour renforcer ses capacités d'analyse marketing
Publié le 17/11/2025 à 14:54
Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture, souligne qu'Alembic 'fait passer l'entreprise au-delà de la corrélation pour offrir des informations vérifiables sur la cause et l'effet'. La plateforme analyse des données complexes issues de canaux variés, y compris des sources difficilement traçables comme les événements ou les campagnes de marque.
Cet investissement s'inscrit dans le tour de financement de série B d'Alembic, mené par Prysm Capital et Accenture, aux côtés de Silver Lake Waterman, Liquid 2 Ventures, NextEquity, Friends & Family Capital et WndrCo.
Accenture recule de 0,1% en préouverture à New York.