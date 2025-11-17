Accenture annonce un investissement, via Accenture Ventures, dans Alembic, une plateforme d'intelligence marketing alimentée par l'IA capable d'évaluer le retour sur investissement (ROI) des campagnes. Ce partenariat stratégique vise à aider les clients à mesurer l'efficacité marketing en temps réel et à orienter leurs dépenses grâce à des insights fondés sur des relations de cause à effet.

Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture, souligne qu'Alembic 'fait passer l'entreprise au-delà de la corrélation pour offrir des informations vérifiables sur la cause et l'effet'. La plateforme analyse des données complexes issues de canaux variés, y compris des sources difficilement traçables comme les événements ou les campagnes de marque.

Cet investissement s'inscrit dans le tour de financement de série B d'Alembic, mené par Prysm Capital et Accenture, aux côtés de Silver Lake Waterman, Liquid 2 Ventures, NextEquity, Friends & Family Capital et WndrCo.

Accenture recule de 0,1% en préouverture à New York.