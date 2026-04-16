General Robotics propose une intelligence robotique qui permet aux organisations de déployer rapidement et d'adapter en permanence des robots de toute forme, équipés de n'importe quelle IA, pour n'importe quelle tâche.
Grâce à cet investissement, Accenture et General Robotics s'associeront également pour aider les fabricants, les entreprises de logistique et les clients d'autres secteurs à faire progresser leurs opérations autonomes grâce à l'IA physique.
L'IA physique est essentielle au déploiement à grande échelle des robots, car elle permet de réaliser des simulations d'usines et d'entrepôts reproduisant fidèlement les conditions réelles, dans lesquelles les robots apprennent à accomplir leurs tâches plus efficacement. Ces simulations permettront également aux entreprises de trouver des configurations plus efficaces pour leurs flottes de robots avant de les déployer sur les sites réels.
Accenture apporte une expertise approfondie dans le domaine de l'IA physique ainsi que dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et d'autres industries notamment les services publics, l'énergie et l'aérospatiale.
" La robotique physique basée sur l'IA apporte des réponses aux défis auxquels nos clients sont confrontés, tels que les pénuries de main-d'oeuvre, les difficultés de productivité dans les usines et les entrepôts, ainsi que l'augmentation constante des coûts d'investissement et d'exploitation ", a déclaré Prasad Satyavolu, responsable mondial des secteurs de la fabrication et des opérations chez Accenture.
" Notre partenariat avec General Robotics aidera les entreprises à déployer des systèmes robotiques en toute sécurité, de manière efficace, plus rapidement et à grande échelle".
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.