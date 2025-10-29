Accenture investit dans Lyzr pour accélérer l'adoption de l'IA agentique dans la finance
Publié le 29/10/2025 à 15:04
Cette collaboration vise à déployer l'IA agentique pour moderniser les opérations : gestion automatisée des sinistres, renouvellements de polices, octroi de prêts ou audits réglementaires.
Selon Kenneth Saldanha, responsable mondial du secteur Assurance chez Accenture, cette approche représente 'la prochaine frontière de l'adoption de l'IA dans les services financiers', offrant des agents 'sécurisés, explicables et conformes'.
Lyzr rejoindra également Project Spotlight, l'accélérateur d'Accenture Ventures dédié aux startups IA et data.
Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué.