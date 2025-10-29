Accenture investit dans Lyzr pour accélérer l'adoption de l'IA agentique dans la finance

Accenture annonce un investissement dans Lyzr, société spécialisée dans l'intelligence artificielle, via Accenture Ventures. Lyzr a développé Agent Studio, une plateforme complète permettant aux entreprises de créer des agents d'IA sécurisés et conformes, destinés à automatiser des processus métier complexes dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des services financiers.



Cette collaboration vise à déployer l'IA agentique pour moderniser les opérations : gestion automatisée des sinistres, renouvellements de polices, octroi de prêts ou audits réglementaires.



Selon Kenneth Saldanha, responsable mondial du secteur Assurance chez Accenture, cette approche représente 'la prochaine frontière de l'adoption de l'IA dans les services financiers', offrant des agents 'sécurisés, explicables et conformes'.



Lyzr rejoindra également Project Spotlight, l'accélérateur d'Accenture Ventures dédié aux startups IA et data.



Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué.