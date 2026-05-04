Dans le cadre de cet investissement, Accenture et Netomi nouent un partenariat stratégique visant à aider les entreprises à réinventer l'expérience client grâce aux systèmes d'IA agentique.
Cet investissement et ce partenariat permettront à Accenture de renforcer ses capacités en matière d'expérience client et de services, et d'intégrer la plateforme d'IA agentique de Netomi directement aux technologies et points de contact clients existants, sans interruption de service.
La plateforme de Netomi est spécifiquement conçue pour aider les entreprises à répondre aux clients avec précision et rapidité, et permettre aux agents de se concentrer sur des interactions complexes et pertinentes.
" L'IA agentique ouvre un chapitre entièrement nouveau pour l'expérience client ", a déclaré Ndidi Oteh, DG d'Accenture Song.
" La plateforme Netomi ne se contente pas d'accélérer le service ; elle renforce le lien entre les consommateurs et les marques auxquelles ils font confiance. Ensemble, nous donnons à nos clients les moyens de réinventer leur relation client - ??de manière fluide, responsable et à grande échelle - afin qu'ils puissent se développer sereinement dans un monde en constante évolution. "
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.