Accenture investit dans Rehuman, insurtech spécialisée dans l'IA
Publié le 29/09/2025 à 14:36
Pour les assurés, l'outil centralise et sécurise la gestion des contrats, analyse les couvertures et compare les offres grâce à l'intelligence artificielle. Selon Khalid Lahraoui, responsable du secteur Assurance chez Accenture, cette initiative 'transforme la relation assureurs-assurés en expériences plus personnalisées et pertinentes'.
Aaron Sherwood, fondateur et CEO de Rehuman, souligne que cette technologie vise à offrir aux courtiers, agents et assureurs un avantage concurrentiel durable en monétisant l'engagement client. Rehuman intégrera également Project Spotlight, l'accélérateur d'Accenture Ventures pour les startups IA et data.
Les modalités financières de l'investissement n'ont pas été communiquées.