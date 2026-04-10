Accenture investit dans Replit pour le développement de logiciels basés sur l'IA

Accenture a investi, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Replit, une entreprise spécialisée dans les plateformes de création logicielle basées sur l'IA. Dans le cadre de cet investissement, les deux entreprises concluent également un partenariat stratégique.

Dans le cadre de ce partenariat, Accenture collaborera avec Replit afin d'étudier comment le développement basé sur l'IA peut être mis en oeuvre dans les environnements d'entreprise.



En associant l'expertise d'Accenture en matière de déploiement à grande échelle des technologies émergentes pour les grandes entreprises à la plateforme de création de logiciels basée sur le cloud de Replit, ce partenariat vise à aider les entreprises à adopter en toute sécurité le développement basé sur l'IA, tout en l'intégrant dans leurs pratiques d'ingénierie et leurs écosystèmes technologiques existants.



Les équipes travailleront ensemble pour identifier des cas d'utilisation concrets et de nouveaux processus de développement pouvant être déployés à l'échelle mondiale chez les clients d'Accenture.



" Toutes les entreprises souhaitent aller plus vite, de l'idée à l'application fonctionnelle, et du prototype à la production ", a déclaré Ram Ramalingam, responsable mondial de l'ingénierie logicielle et des plateformes chez Accenture.



" Notre partenariat avec Accenture nous permettra de proposer le développement de logiciels basé sur l'IA à un plus grand nombre d'entreprises et d'aider ensemble les équipes à passer de l'idée à la production plus rapidement que jamais. " a déclaré Ghazi Masood, directeur des recettes chez Replit.