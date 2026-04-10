Accenture investit dans Replit pour le développement de logiciels basés sur l'IA
Accenture a investi, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Replit, une entreprise spécialisée dans les plateformes de création logicielle basées sur l'IA. Dans le cadre de cet investissement, les deux entreprises concluent également un partenariat stratégique.
Dans le cadre de ce partenariat, Accenture collaborera avec Replit afin d'étudier comment le développement basé sur l'IA peut être mis en oeuvre dans les environnements d'entreprise.
En associant l'expertise d'Accenture en matière de déploiement à grande échelle des technologies émergentes pour les grandes entreprises à la plateforme de création de logiciels basée sur le cloud de Replit, ce partenariat vise à aider les entreprises à adopter en toute sécurité le développement basé sur l'IA, tout en l'intégrant dans leurs pratiques d'ingénierie et leurs écosystèmes technologiques existants.
Les équipes travailleront ensemble pour identifier des cas d'utilisation concrets et de nouveaux processus de développement pouvant être déployés à l'échelle mondiale chez les clients d'Accenture.
" Toutes les entreprises souhaitent aller plus vite, de l'idée à l'application fonctionnelle, et du prototype à la production ", a déclaré Ram Ramalingam, responsable mondial de l'ingénierie logicielle et des plateformes chez Accenture.
" Notre partenariat avec Accenture nous permettra de proposer le développement de logiciels basé sur l'IA à un plus grand nombre d'entreprises et d'aider ensemble les équipes à passer de l'idée à la production plus rapidement que jamais. " a déclaré Ghazi Masood, directeur des recettes chez Replit.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.