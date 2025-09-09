Accenture : Jefferies réitère son conseil avant les résultats du 4ème trimestre

Jefferies réitère son conseil Conserver sur le titre et laisse inchangé son objectif de cours à 260 $ avant la publication des résultats du quatrième trimestre 2025.



L'qnalyste estime que l'exercice 2026 promet une nouvelle année de croissance organique du chiffre d'affaires des services de distribution de masse.



Accenture publiera ses résultats du quatrième trimestre le 25 septembre.



'Nous anticipons une nouvelle année de croissance organique du chiffre d'affaires des services de distribution de masse. La croissance organique du secteur du conseil devrait être stable, voire négative, en raison de la faiblesse des dépenses et des coupes budgétaires gouvernementales, tandis que les services gérés bénéficient de la montée en puissance des grandes transactions' indique le bureau d'analyse.



'Les réservations ont été irrégulières et restent une incertitude. Nos estimations pour le quatrième trimestre 2025 et l'exercice 2026 restent inchangées et sont légèrement supérieures au consensus pour le chiffre d'affaires, mais inférieures pour le BPA ajusté'rajoute Jefferies.