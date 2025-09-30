Accenture; Jefferies réitère son conseil sur le titre
Publié le 30/09/2025 à 15:15
'Malgré de solides résultats et des prévisions pour l'exercice 2026 conformes, nous prévoyons que le sentiment des investisseurs envers l'IA et son impact sur l'activité restera le principal moteur à court terme du titre' souligne le bureau d'analyse.
'Ce trimestre, la direction a accéléré ses efforts de restructuration afin de réaligner ses effectifs sur sa stratégie axée sur l'IA, une tendance qui devrait se poursuivre dans un avenir proche. Notre BPA ajusté pour l'exercice 2026 augmente de 0,35 $ à 13,83 $' rajoute Jefferies dans son étude.