Accenture; Jefferies réitère son conseil sur le titre

Jefferies réitère sa recommandation de conserver sur le titre 'car la hausse des prévisions est probablement modeste'. L'objectif de cours reste fixé à 250$.



'Malgré de solides résultats et des prévisions pour l'exercice 2026 conformes, nous prévoyons que le sentiment des investisseurs envers l'IA et son impact sur l'activité restera le principal moteur à court terme du titre' souligne le bureau d'analyse.



'Ce trimestre, la direction a accéléré ses efforts de restructuration afin de réaligner ses effectifs sur sa stratégie axée sur l'IA, une tendance qui devrait se poursuivre dans un avenir proche. Notre BPA ajusté pour l'exercice 2026 augmente de 0,35 $ à 13,83 $' rajoute Jefferies dans son étude.