Accenture met la main sur Cabel Industry en Italie

Accenture annonce avoir conclu un accord avec le groupe Fibonacci pour acquérir Cabel Industry, une entreprise technologique italienne qui fournit des services gérés spécialisés à des institutions financières de taille moyenne.

Cette acquisition renforcera le portefeuille de services managés d'Accenture Financial Advanced Solutions & Technology (AFAST), le centre d'excellence technologique du groupe dédié aux services financiers en Italie.



Avec Cabel Industry, AFAST sera mieux placé pour fournir des solutions informatiques avancées aux secteurs bancaire et de l'assurance, et accélérer l'adoption de la technologie auprès des institutions de marché intermédiaire.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. La finalisation de l'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles. Depuis 2023, Accenture a finalisé sept acquisitions stratégiques en Italie.