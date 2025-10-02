Accenture nomme Shaheen Sayed et Matt Prebble à de nouveaux postes de direction
Publié le 02/10/2025 à 17:04
Shaheen Sayed, qui dirigeait jusqu'ici les activités au Royaume-Uni, en Irlande et en Afrique (UKIA), est remplacée à ce poste par Matt Prebble, actuel responsable Data & AI pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il rejoint également le Global Management Committee.
Shaheen Sayed est forte de plus de deux décennies d'expérience avec une expertise en transformations technologiques complexes. Quant à Matt Prebble, il s'est illustré par le déploiement de programmes d'adoption de l'IA, notamment auprès de grands groupes internationaux.