Accenture : Oddo BHF abaisse sa cible et réitère son conseil

Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Accenture à 'Neutre', avec un objectif de cours abaissé de 328 $ à 286 $.



L'analyste estime que les résultats du 4e trimestre 2025 se sont révélés 'satisfaisants', avec une croissance du chiffre d'affaires de 4,5% à changes constants, supérieure aux attentes (3,8%) et en haut de la fourchette de la guidance.



Le courtier souligne néanmoins que la dynamique ralentit par rapport au trimestre précédent et que la guidance 2026 'ne devrait pas rassurer le marché', faute de perspective claire de reprise de la croissance.



Le bureau d'études observe par ailleurs que la croissance organique attendue pour l'exercice 2026, comprise entre 0,5% et 3,5%, se situe en retrait par rapport à 2025 (3,7%), notamment pénalisée par la faiblesse d'Accenture Federal Services. 'La société tente de rassurer les investisseurs quant à son positionnement face à l'IA', précise la note.



Enfin, Oddo BHF souligne que le titre se traite désormais avec une prime de seulement 5% par rapport à ses comparables globaux, contre 20% en moyenne sur cinq ans.