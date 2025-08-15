Accenture rachète CyberCX pour se renforcer en cybersécurité en Asie-Pacifique

Accenture annonce l'acquisition de CyberCX, l'un des principaux fournisseurs privés de services de cybersécurité opérant en Australie, Nouvelle-Zélande et à l'international.



Il s'agit de sa plus importante acquisition dans ce domaine, destinée à renforcer ses capacités régionales et à protéger les infrastructures critiques dans un contexte réglementaire et de menaces complexes.



Fondée en 2019 à Melbourne, CyberCX emploie environ 1400 personnes et offre des services allant du conseil à la sécurité gérée, avec des expertises en sécurité offensive, gestion de crise, intelligence des menaces et sécurité cloud. L'entreprise dispose également de plateformes basées sur l'IA et de partenariats avec Microsoft, Palo Alto Networks et CrowdStrike.



Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées, et sa finalisation reste soumise aux conditions de clôture habituelles, dont les approbations réglementaires.