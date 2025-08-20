Accenture rachète l'agence américaine Superdigital

Accenture annonce l'acquisition de Superdigital, une agence américaine spécialisée dans le marketing social et l'influence. L'opération permet à Accenture Song de renforcer son offre de services couvrant toute la chaîne du marketing social, de la stratégie de communauté à la création de contenu et à la mesure de performance.



Fondée en 2013, Superdigital emploie plus de 40 collaborateurs et s'est distinguée par ses campagnes créatives sur les vidéos courtes et les contenus natifs des plateformes. Sean Lackey, responsable Marketing d'Accenture Song pour les Amériques, souligne que 'Superdigital apporte une force supplémentaire à l'intersection de la créativité, des données et de la technologie'.



Biz Hennigan, directrice générale de Superdigital, estime que ce rapprochement permettra d'amplifier 'l'esprit pionnier et l'approche non conventionnelle' de l'agence grâce à la technologie et à l'échelle mondiale d'Accenture Song.



Les termes financiers de la transaction ne sont pas communiqués.