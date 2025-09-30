Accenture rachète le japonais Aidemy pour renforcer ses services autour de l'IA

Accenture annonce la finalisation de son offre publique d'achat sur Aidemy qui deviendra sa filiale et sera prochainement retirée de la cote.



Spécialiste japonais de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale, Aidemy propose des services aux entreprises (formation, conseil organisationnel, développement de systèmes IA) ainsi qu'aux particuliers (programmes de reskilling, analyse de données, accompagnement de carrière). Environ 130 collaborateurs rejoindront Accenture.



Pour Accenture, cette opération lui permettra de renforcer LearnVantage, son service mondial de formation et de requalification, notamment en intelligence artificielle générative.



L'opération s'est déroulée du 15 août au 29 septembre 2025, le seuil minimum d'actions ayant été atteint. Accenture prévoit d'acquérir l'ensemble des titres restants dans les prochains mois.



Atsushi Egawa, CEO d'Accenture Japon, souligne que 'la combinaison des expertises permettra de maximiser le potentiel des collaborateurs des clients et de renforcer leur compétitivité'.



Enfin, Accenture indique que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à investir 1 MdUSD en trois ans afin de développer LearnVantage, après les rachats de Udacity, Award Solutions, TalentSprint et Ascendient Learning.