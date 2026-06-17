Accenture réalise l'acquisition d'Industries eXcellence une division d'Engineering
Accenture renforce ses capacités en solutions logicielles et d'automatisation grâce à l'acquisition d'Industries eXcellence Group (IndX) une division d'Engineering Group et partenaire de longue date de Siemens Digital Industries.
Cette acquisition soutiendra la croissance continue du groupe Accenture Siemens Business Group.
Cette acquisition renforcera la capacité d'Accenture à aider les industriels à moderniser le développement de leurs produits, leur production et leurs opérations de chaîne d'approvisionnement grâce aux logiciels, aux données et aux technologies d'intelligence artificielle.
IndX est spécialisé dans la mise en oeuvre de solutions de jumeau numérique qui permettent à ses clients de connecter l'ingénierie, la production et l'automatisation au sein des technologies de l'information et des technologies opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des produits, la simulation et les jumeaux numériques aux systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), à l'informatique de périphérie industrielle et au cloud computing.
" Les industriels investissent de plus en plus dans les logiciels, les données et l'IA pour rendre leurs opérations d'ingénierie et de production plus flexibles, intelligentes et connectées ", a déclaré Tracey Countryman, responsable mondiale de la chaîne d'approvisionnement et de l'ingénierie chez Accenture.
" Cependant, de nombreuses entreprises peinent à intégrer ces technologies à leurs produits, usines et chaînes d'approvisionnement. Nous combinerons l'expertise reconnue d'IndX dans les technologies Siemens avec les capacités d'Accenture en matière d'IA et sa connaissance du secteur pour relever plus rapidement ce défi pour nos clients. "
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.