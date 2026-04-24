Iridius conçoit des solutions d'IA pour les secteurs hautement réglementés, notamment les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique.
Dans le cadre de cet investissement, Accenture et Iridius noueront un partenariat stratégique afin d'accompagner les entreprises des sciences de la vie dans le déploiement à grande échelle de l'IA, tout en garantissant l'intégration de la conformité, de la traçabilité et de l'auditabilité à chaque étape.
Cette collaboration combinera l'expertise sectorielle et l'envergure d'Accenture avec les capacités réglementaires et de conformité d'Iridius, basées sur l'IA.
" En intégrant la conformité au coeur de l'IA, nous contribuons à accélérer le développement clinique, à améliorer la prise de décision et à mettre plus rapidement les traitements à la disposition des patients, tout en répondant aux exigences rigoureuses des autorités réglementaires du monde entier. " a déclaré Ray Pressburger, responsable mondial des sciences de la vie chez Accenture.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.