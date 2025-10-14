Accenture annonce l'acquisition de Decho, société britannique de conseil technologique et en intelligence artificielle (IA), spécialisée dans les solutions Palantir.
Cette opération vise à renforcer les activités de conseil stratégique et d'ingénierie avancée d'Accenture au Royaume-Uni, notamment dans les secteurs de la santé, du gouvernement, de la défense et du privé.
Decho, partenaire stratégique de Palantir, aide les organisations à passer rapidement de la conception à la mise en oeuvre de projets d'IA générative. L'entreprise, qui compte plus de 40 ingénieurs experts des plateformes Palantir Foundry et Artificial Intelligence Platform, sera intégrée à la division Data & AI d'Accenture au Royaume-Uni.
Bryan Rich, responsable mondial Data & AI pour la santé et les services publics, a souligné que cette acquisition permettra aux clients d'obtenir 'un avantage data et IA pour renforcer transparence et résilience'. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (51,2%) ;
- prestations d'externalisation (48,8%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,3%), services financiers (17,9%), communication-médias-hautes technologies (16,7%), et chimie et énergie (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,1%), Amérique du Nord (47,4%) et autres (17,5%).
