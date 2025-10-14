Accenture annonce l'acquisition de Decho, société britannique de conseil technologique et en intelligence artificielle (IA), spécialisée dans les solutions Palantir.

Cette opération vise à renforcer les activités de conseil stratégique et d'ingénierie avancée d'Accenture au Royaume-Uni, notamment dans les secteurs de la santé, du gouvernement, de la défense et du privé.

Decho, partenaire stratégique de Palantir, aide les organisations à passer rapidement de la conception à la mise en oeuvre de projets d'IA générative. L'entreprise, qui compte plus de 40 ingénieurs experts des plateformes Palantir Foundry et Artificial Intelligence Platform, sera intégrée à la division Data & AI d'Accenture au Royaume-Uni.

Bryan Rich, responsable mondial Data & AI pour la santé et les services publics, a souligné que cette acquisition permettra aux clients d'obtenir 'un avantage data et IA pour renforcer transparence et résilience'. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.