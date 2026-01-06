Accenture renforce son pôle IA par l'acquisition du britannique Faculty

Le géant du conseil Accenture annonce le rachat de Faculty, spécialiste reconnu de l'intelligence artificielle (IA) et de la sûreté des modèles, afin d'accélérer la transformation de ses clients par l'intelligence décisionnelle.

Accenture a conclu un accord pour acquérir Faculty, une société britannique pionnière dans les services d'intelligence artificielle et les produits d'aide à la décision. Cette opération intègre plus de 400 experts, dont des scientifiques de données, et permet à Accenture d'adopter le logiciel Frontier, un outil d'optimisation et de simulation avancée déjà utilisé par des acteurs comme Novartis pour la planification d'essais cliniques.



Marc Warner, jusqu'alors p.-d.g. de Faculty, rejoindra le comité de direction mondiale d'Accenture en tant que directeur de la technologie.



Faculty se distingue par son expertise en matière de sécurité de l'IA, collaborant avec des laboratoires de pointe tels qu'OpenAI et Anthropic pour garantir des systèmes éthiques et explicables.



Julie Sweet, p.-d.g. d'Accenture, souligne que cette acquisition permettra d'apporter une "IA de confiance au coeur des activités de nos clients". Ce mouvement stratégique inclut également l'expansion mondiale du programme de formation de Faculty, facilitant la transition des chercheurs académiques vers le secteur industriel.



Accenture a signé une progression de 1,5% hier à New York.



