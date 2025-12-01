Accenture annonce un partenariat stratégique avec OpenAI visant à intégrer des systèmes d'intelligence artificielle "agentiques" au coeur des activités des grandes entreprises. L'accord prévoit le déploiement de ChatGPT Enterprise auprès de dizaines de milliers de collaborateurs d'Accenture, afin de renforcer ses activités de conseil, d'opérations et de livraison.
Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture, estime que cette alliance permettra "d'accélérer la réinvention des entreprises et leurs performances grâce à la combinaison de l'expertise d'Accenture et des technologies de pointe d'OpenAI".
Accenture utilisera notamment OpenAI AgentKit pour concevoir et déployer rapidement des agents personnalisés capables d'automatiser certaines fonctions comme le service client, la chaîne d'approvisionnement ou les ressources humaines.
Enfin, le groupe accompagnera OpenAI dans la mise à l'échelle mondiale de ses propres opérations, renforçant ainsi sa position de partenaire privilégié des entreprises dans le domaine de l'IA.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (51,2%) ;
- prestations d'externalisation (48,8%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,3%), services financiers (17,9%), communication-médias-hautes technologies (16,7%), et chimie et énergie (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,1%), Amérique du Nord (47,4%) et autres (17,5%).
