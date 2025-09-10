Accenture se renforce en cybersécurité avec l'acquisition du canadien IAMConcepts

Accenture annonce l'acquisition de IAMConcepts, société canadienne spécialisée dans les services de gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM). Basée à Toronto, IAMConcepts fournit des solutions de gouvernance des identités, de gestion des accès privilégiés et de gestion des identités clients pour des banques, assureurs, établissements d'enseignement supérieur et opérateurs d'infrastructures critiques. L'opération apporte à Accenture une expertise reconnue et des talents hautement qualifiés dans un contexte où l'IA accroît la complexité des menaces. Paolo Dal Cin, responsable mondial de la cybersécurité d'Accenture, estime que cette intégration permettra 'une approche plus holistique de la détection des menaces'. Depuis 2015, Accenture a réalisé 22 acquisitions dans la cybersécurité, consolidant sa position face à la montée des cyberattaques. IAMConcepts, fondée en 2013, avait récemment été distinguée dans le rapport 2024 de KuppingerCole sur les intégrateurs IAM en Amérique du Nord.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.