Accenture va développer les activités de NSK grâce à l'IA et aux technologies numériques

NSK et Accenture ont annoncé une collaboration stratégique visant à développer les activités de NSK grâce à l'IA et aux technologies numériques.



NSK exploitera des capacités numériques avancées pour optimiser ses opérations tout en permettant à ses collaborateurs de travailler plus efficacement.



Les principales initiatives comprennent la transformation structurelle des coûts pour libérer le potentiel d'investissement.



Avec l'expertise d'Accenture, NSK entreprendra une refonte en profondeur de ses opérations et processus métier existants, en particulier des fonctions support. Il s'agira notamment d'étendre progressivement l'automatisation, la rationalisation et la transparence à l'ensemble de l'organisation.



Cette collaboration permettra d'exploiter pleinement le potentiel des opérations de fabrication de NSK grâce à une prise de décision plus rapide, basée sur l'IA et les données, ainsi qu'à l'automatisation et à l'optimisation des tâches et processus de production à forte charge de travail en usine.



" Grâce à notre collaboration avec NSK, nous souhaitons contribuer à l'élaboration d'un modèle de gestion qui améliore l'adaptabilité et la réactivité au changement, conçu pour générer des résultats continus. Nous avons également l'intention de mettre à profit les enseignements et les résultats obtenus pour renforcer la compétitivité globale du secteur manufacturier japonais. " a déclaré Dai Hamaoka, directeur général et président d'Accenture Japon.