NSK et Accenture ont annoncé une collaboration stratégique visant à développer les activités de NSK grâce à l'IA et aux technologies numériques.
NSK exploitera des capacités numériques avancées pour optimiser ses opérations tout en permettant à ses collaborateurs de travailler plus efficacement.
Les principales initiatives comprennent la transformation structurelle des coûts pour libérer le potentiel d'investissement.
Avec l'expertise d'Accenture, NSK entreprendra une refonte en profondeur de ses opérations et processus métier existants, en particulier des fonctions support. Il s'agira notamment d'étendre progressivement l'automatisation, la rationalisation et la transparence à l'ensemble de l'organisation.
Cette collaboration permettra d'exploiter pleinement le potentiel des opérations de fabrication de NSK grâce à une prise de décision plus rapide, basée sur l'IA et les données, ainsi qu'à l'automatisation et à l'optimisation des tâches et processus de production à forte charge de travail en usine.
" Grâce à notre collaboration avec NSK, nous souhaitons contribuer à l'élaboration d'un modèle de gestion qui améliore l'adaptabilité et la réactivité au changement, conçu pour générer des résultats continus. Nous avons également l'intention de mettre à profit les enseignements et les résultats obtenus pour renforcer la compétitivité globale du secteur manufacturier japonais. " a déclaré Dai Hamaoka, directeur général et président d'Accenture Japon.
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (50,4%) ;
- prestations d'externalisation (49,6%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (30,1%), santé et service public (21,2%), services financiers (18,3%), communication-médias-hautes technologies (16,4%) et autres (14%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (50,3%) et Asie-Pacifique (14,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.