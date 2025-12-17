Accenture va prendre une participation majoritaire dans la société américaine DLB

Accenture a signé un accord pour prendre une participation majoritaire (65%) dans la société américaine d'ingénierie et de conseil en centres de données IA DLB Associates et ses sociétés affiliées.



Cette acquisition permettra d'élargir les capacités de data center d'Accenture pour répondre à la demande pour la mise en place de l'IA.



DLB est un leader dans la sélection de sites de centres de données, l'ingénierie de conception, la mise en service, la gestion de la qualité de la construction et l'optimisation énergétique.



" Alors que la demande de capacité de centres de données alimentée par l'IA s'accélère, nos clients font face de plus en plus de contraintes d'infrastructure qui impactent leurs chaînes de valeur principales ", a déclaré Julie Sweet, présidente et DG d'Accenture.