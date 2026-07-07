Accor annonce le renforcement de ses ambitions en Chine, où il vise un parc de 1 600 hôtels d'ici 5 à 6 ans, contre plus de 830 établissements actuellement répartis dans plus de 50 villes. Le groupe souligne que la clientèle internationale de ses hôtels en Chine continentale a progressé de 46% sur un an depuis le début de l'année.
Le groupe renforce parallèlement ses partenariats avec Jin Jiang International Group, H World Group et Sunmei Hotels Group, tout en annonçant plusieurs nouveaux projets dans le segment du luxe, notamment sous les enseignes Fairmont, Sofitel, MGallery et Swissôtel.
Pour rappel, Accor exploite déjà plus de 50 hôtels de luxe dans la Grande Chine et compte plus de 40 projets en développement. Le groupe affirme vouloir poursuivre sa stratégie de montée en gamme afin d'accompagner la croissance du tourisme chinois et de consolider sa présence sur ce marché clé.
A mi-séance, le titre évolue à proximité immédiate de son point d'équilibre mais signe une progression de l'ordre de 4% depuis le début de l'année.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.