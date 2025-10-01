Accor annonce la finalisation de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions, lancé le 4 août dernier, pour un montant de 240 millions d'euros. A l'issue de ce programme, il a acquis 5 666 436 actions à un prix moyen de 42,35 euros.

Pour rappel, cette seconde tranche faisait partie intégrante du programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros annoncé par la chaine hôtelière lors de la publication de ses résultats annuels pour 2024, le 20 février dernier.