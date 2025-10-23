BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 octobre, le seuil de 5% du capital d'Accor et détenir 5,14% du capital et 4,42% des droits de vote.

Le mastodonte américain de gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.