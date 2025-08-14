La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,16% du capital et 4,43% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Accor détenues à titre de collatéral.
Publié le 14/08/2025 à 13:04
