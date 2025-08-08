Accor : BlackRock franchit les 5% du capital

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 août

2025, le seuil de 5% du capital de la société Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,12% du capital et 4,39% des droits de vote de cette

société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Accor détenues à titre de collatéral.