BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 septembre, le seuil de 5% du capital d'Accor et détenir 11 784 724 actions, soit 4,81% du capital et 4,13% des droits de vote de la chaine hôtelière.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.