BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 août, le seuil de 5% du capital d'Accor, au résultat d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 11.797.573 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 4,82% du capital et 4,13% des droits de vote de la chaine hôtelière.