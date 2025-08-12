Accor : BlackRock sous le seuil des 5% du capital

La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et 4,28% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Accor détenues à titre de collatéral.