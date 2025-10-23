Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 369 millions d'euros pour le troisième trimestre 2025, en croissance de 0,1% à taux de change constant par rapport au troisième trimestre 2024.
Cette augmentation se décline en une baisse de 1,1% à taux de change constant pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et d'une hausse 0,2% à taux de change constant pour la division Luxe & Lifestyle.
La division Premium, Milieu de Gamme et Économique (PM&E) a affiché un RevPAR en baisse de 1,1% par rapport au troisième trimestre 2024.
La division Luxe & Lifestyle (L&L) a affiché un RevPAR en hausse de 5,0% par rapport au troisième trimestre 2024.
Au cours du troisième trimestre 2025, Accor a ouvert 77 hôtels correspondant à 11 200 chambres, soit une croissance nette du réseau de 2,5% au cours des 12 derniers mois. À fin septembre 2025, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 859 830 chambres (5 760 hôtels) et d'un pipeline de plus de 250 000 chambres (1 453 hôtels).
Pour l'exercice 2025, Accor confirme ses perspectives. Le groupe vise une croissance du RevPAR entre 3% et 4% et une croissance du réseau autour de 3,5%.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
