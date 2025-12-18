Accor diffère des rachats d'actions, Nicolas Sarkozy quitte le conseil

Accor indique différer le lancement de sa nouvelle tranche de rachat d'actions pour un montant de 100 millions d'euros du 4e trimestre 2025 au 1er trimestre 2026, compte tenu de l'avancée des discussions sur la cession de sa participation dans Essendi.

Dès la levée de cette "information privilégiée au sens du droit français", le groupe hôtelier maintient sa résolution de lancer une nouvelle tranche, indépendamment de la réalisation de la vente de ses parts dans Essendi (ex-AccorInvest).



Par ailleurs, Accor fait part de la démission de Nicolas Sarkozy de ses fonctions d'administrateur après huit années d'exercice de son mandat, décision prenant effet immédiatement, que le conseil d'administration regrette mais dont il "comprend les motivations".