Accor diffère des rachats d'actions, Nicolas Sarkozy quitte le conseil
Accor indique différer le lancement de sa nouvelle tranche de rachat d'actions pour un montant de 100 millions d'euros du 4e trimestre 2025 au 1er trimestre 2026, compte tenu de l'avancée des discussions sur la cession de sa participation dans Essendi.
Dès la levée de cette "information privilégiée au sens du droit français", le groupe hôtelier maintient sa résolution de lancer une nouvelle tranche, indépendamment de la réalisation de la vente de ses parts dans Essendi (ex-AccorInvest).
Par ailleurs, Accor fait part de la démission de Nicolas Sarkozy de ses fonctions d'administrateur après huit années d'exercice de son mandat, décision prenant effet immédiatement, que le conseil d'administration regrette mais dont il "comprend les motivations".
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
