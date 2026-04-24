Accor en léger repli après des résultats contrastés

Le groupe hôtelier démarre 2026 sur une croissance modérée de son activité, soutenue par la hausse des prix et une bonne dynamique en Europe et en Asie du Sud-Est, malgré l'impact du conflit au Moyen-Orient. Si le RevPar est ressort bien au-dessus des attentes, le chiffre d'affaires a très légèrement déçu. Peu avant 10h, le titre reculait d'environ 0,3% à la Bourse de Paris.

Accor a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1,313 MdEUR au titre du 1er trimestre, en hausse de 2,3% à taux de change constant (mais en baisse de 2,7% en données publiées), pénalisé par un effet de change négatif de 66 MEUR. L'activité est très légèrement inférieure au consensus qui visait 1,33 MdEUR.



La croissance du chiffre d'affaires s'appuie essentiellement sur la division Premium, Milieu de Gamme et Economique (+4,6% à taux de change constant à 663 MEUR), tandis que la division Luxe & Lifestyle recule de 0,7% à taux de change constant à 341 MEUR, affectée par un effet de périmètre négatif de 6,2%.



Sur le plan opérationnel, le RevPAR du groupe progresse de 5,1% au premier trimestre (consensus : 3,5%), tiré majoritairement par les prix. La division Premium, Milieu de Gamme et Économique affiche une hausse de 4,5%, tandis que le Luxe & Lifestyle fait mieux à +6%.



La croissance est particulièrement soutenue dans les Amériques (+9,1%) et en Asie du Sud-Est, alors que le Moyen-Orient subit un net ralentissement, notamment aux Emirats arabes unis (RevPAR en baisse de 9%) .



"Au premier trimestre 2026, le Groupe affiche une nouvelle fois des performances en croissance soutenue, la très bonne dynamique du début d'année ayant permis de largement compenser les effets du conflit au Moyen-Orient (...) Notre empreinte géographique diversifiée (...) nous permet d'être confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle fois en 2026 des performances en amélioration", a commenté le PDG, Sébastien Bazin.



Enfin, Accor poursuit son développement avec 48 ouvertures d'hôtels sur le trimestre, portant la croissance nette du réseau à 3,8% sur douze mois.



En matière de perspectives, le groupe n'a pas fourni de guidance chiffrée mais se dit confiant quant à sa capacité à améliorer ses performances en 2026, malgré un environnement géopolitique incertain, notamment au Moyen-Orient.



Jefferies et Oddo BHF réagissent après les résultats



A la suite de cette publication Simon Lechipre, analyste en charge du dossier chez Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Accor, avec un objectif de cours inchangé à 55 EUR.



Le broker met en avant un début d'année solide, marqué par un RevPAR au-dessus des attentes du consensus et salue les commentaires rassurants sur la demande hors Moyen-Orient, avec une activité qui reste bien orientée en Europe et en Asie, malgré une faiblesse ponctuelle aux Emirats arabes unis.



D'après Jefferies, le groupe se montre confiant dans les attentes actuelles du marché pour 2026, visant un RevPAR annuel en hausse de 2,3% et un EBITDA en progression d'environ 6%, ce qui devrait soutenir la perception du titre dans un contexte d'anticipations prudentes.



De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 54 à 51 EUR.

Le broker met en avant une publication trimestrielle contrastée, avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes mais un RevPAR solide à +5,1%, supérieur au consensus, soutenu par l'ensemble des régions.



Le bureau d'études pointe néanmoins une visibilité à court terme qui reste "limitée", ce qui conduit à un ajustement des estimations (baisse d'environ 3% des BPA sur 2026-2028) et de l'objectif de cours, malgré une opinion positive maintenue à moyen terme.