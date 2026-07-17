Sébastien Bazin est né le 9 novembre 1961 à Boulogne-Billancourt. Titulaire d'une licence en sciences économiques obtenue en 1984 et d’une maîtrise de gestion obtenue à l'université Panthéon-Sorbonne en 1985, c’est un homme d'affaires français. Il est notamment connu pour être le PDG de l'opérateur hôtelier AccorHotels et pour avoir été le président du club de football Paris Saint Germain (PSG).



Sébastien Bazin débute sa carrière dans la finance aux États-Unis et au Royaume-Uni, au sein des groupes Clore puis Painewebber. Après avoir occupé différentes fonctions pendant cinq ans il revient en France et prend de 1990 à 1992 la direction de la banque d’investissement Hottinguer Rivaud Finances.

Puis, de 1992 à 1997, il occupe la direction de la société Immobilière Hôtelière. En 1997, il devient directeur général Europe de la société d’investissement privée Colony Capital et mène d’importantes opérations, principalement dans le secteur de l’hôtellerie (Club Méditerranée, Lucien Barrière, Fairmont & Raffles, Château Lascombes, Générale des Eaux…).



En 2005, il rejoint le conseil d’administration du groupe Accor. Parallèlement, en 2006, Sébastien Bazin devient l'un des actionnaires du club de football Paris Saint-Germain. Il en prendra la présidence en 2009.

En août 2013, il résilie tous ses mandats avec Colony Capital et prend les commandes du groupe Accor, numéro un de l'hôtellerie en Europe, en en devenant Président Directeur Général. Il arrive en terrain connu puisqu’il y avait déjà mené quelques opérations (mise en place de programmes de scission des tickets restaurant devenus Edenred et de cession de murs d'hôtels).



Il lance aussitôt la restructuration du groupe hôtelier, que l’on retrouve désormais en deux pôles stratégiques : HotelServices pour la gestion hôtelière et la franchise, et HotelInvest, dédié à la gestion du patrimoine immobilier.



En décembre 2014, il mène la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe chinois Huazhu, fort de plus de 2 000 hôtels. L’objectif affiché est de développer des centaines de nouveaux hôtels dans les années à venir.

Parallèlement à ses activités au sein du groupe Accor, Sébastien Bazin devient administrateur du Théâtre du Châtelet en 2013, puis président du conseil d’administration en 2015. En 2016, il prend également les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy et membre du Conseil d’administration de GE.



Sébastien Bazin souhaite continuer à développer le groupe Accor en le transformant en géant de l’hébergement. Son objectif affiché est de fidéliser 100 millions de voyageurs dans le monde et de s’attaquer au marché chinois, nouvel eldorado du secteur du tourisme.

