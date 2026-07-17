Accor enquête puis blanchit son directeur général Sébastien Bazin
Le conseil d'administration du groupe hôtelier aurait mandaté le cabinet d'avocats parisien BDGS pour enquêter sur des soupçons de conflits d'intérêts et de favoritisme visant son PDG, révèle le Financial Times. L'investigation, conclue ces dernières semaines, a écarté l'ensemble des allégations.
Selon le Financial Times, l'enquête avait été réclamée par Sébastien Bazin lui-même après la circulation, auprès des administrateurs, d'un document anonyme détaillant une série d'accusations. Menée par Antoine Gosset-Grainville, par ailleurs président d'Axa, elle portait notamment sur les relations d'Accor avec Paris Society, la société d'hospitalité détenue par Laurent de Gourcuff, proche du dirigeant, ainsi que sur la nomination en 2025 d'une conseillère en communication externe à un poste de direction au sein d'Ennismore, la division de luxe qui prépare une introduction en Bourse. Cette femme entretiendrait une relation amoureuse de longue date avec Sébastien Bazin, mais ce lien n'entrait pas dans le périmètre de l'enquête, ne figurant pas dans les allégations transmises au conseil.
Le cabinet a conclu que les accusations étaient "sans fondement", des conclusions "unanimement approuvées" par le conseil, qui a clôturé le dossier. Accor affirme avoir mené "une enquête indépendante" confirmant l'absence de "manquement aux obligations légales ou fiduciaires" de son dirigeant, et se réserve le droit de faire valoir ses droits pour mettre fin à ces "allégations infondées".
Sébastien Bazin est né le 9 novembre 1961 à Boulogne-Billancourt. Titulaire d'une licence en sciences économiques obtenue en 1984 et d’une maîtrise de gestion obtenue à l'université Panthéon-Sorbonne en 1985, c’est un homme d'affaires français. Il est notamment connu pour être le PDG de l'opérateur hôtelier AccorHotels et pour avoir été le président du club de football Paris Saint Germain (PSG).
Sébastien Bazin débute sa carrière dans la finance aux États-Unis et au Royaume-Uni, au sein des groupes Clore puis Painewebber. Après avoir occupé différentes fonctions pendant cinq ans il revient en France et prend de 1990 à 1992 la direction de la banque d’investissement Hottinguer Rivaud Finances.
Puis, de 1992 à 1997, il occupe la direction de la société Immobilière Hôtelière. En 1997, il devient directeur général Europe de la société d’investissement privée Colony Capital et mène d’importantes opérations, principalement dans le secteur de l’hôtellerie (Club Méditerranée, Lucien Barrière, Fairmont & Raffles, Château Lascombes, Générale des Eaux…).
En 2005, il rejoint le conseil d’administration du groupe Accor. Parallèlement, en 2006, Sébastien Bazin devient l'un des actionnaires du club de football Paris Saint-Germain. Il en prendra la présidence en 2009.
En août 2013, il résilie tous ses mandats avec Colony Capital et prend les commandes du groupe Accor, numéro un de l'hôtellerie en Europe, en en devenant Président Directeur Général. Il arrive en terrain connu puisqu’il y avait déjà mené quelques opérations (mise en place de programmes de scission des tickets restaurant devenus Edenred et de cession de murs d'hôtels).
Il lance aussitôt la restructuration du groupe hôtelier, que l’on retrouve désormais en deux pôles stratégiques : HotelServices pour la gestion hôtelière et la franchise, et HotelInvest, dédié à la gestion du patrimoine immobilier.
En décembre 2014, il mène la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe chinois Huazhu, fort de plus de 2 000 hôtels. L’objectif affiché est de développer des centaines de nouveaux hôtels dans les années à venir.
Parallèlement à ses activités au sein du groupe Accor, Sébastien Bazin devient administrateur du Théâtre du Châtelet en 2013, puis président du conseil d’administration en 2015. En 2016, il prend également les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy et membre du Conseil d’administration de GE.
Sébastien Bazin souhaite continuer à développer le groupe Accor en le transformant en géant de l’hébergement. Son objectif affiché est de fidéliser 100 millions de voyageurs dans le monde et de s’attaquer au marché chinois, nouvel eldorado du secteur du tourisme.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.