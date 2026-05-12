Accor annonce la signature d'une lettre d'intention avec Shoreline Group afin de créer la première plateforme hôtelière nationale du Nigeria. L'accord, dévoilé lors du sommet Africa Forward 2026 à Nairobi, prévoit un investissement de 300 MUSD de la part de Shoreline.
Le partenariat vise le développement de 10 hôtels répartis dans huit villes nigérianes, représentant plus de 1 200 chambres d'ici 2030. Les établissements couvriront plusieurs segments, du milieu de gamme au luxe.
Le projet comprend également la création d'une académie de formation hôtelière destinée à former les talents locaux et à générer environ 1 000 emplois directs.
Présent en Afrique depuis plus de 40 ans, Accor exploite actuellement 17 marques sur le continent, avec plus de 170 hôtels et 34 900 chambres dans plus de 20 pays. Au Nigeria, le groupe compte 4 hôtels en exploitation et 5 projets en développement.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.