Ce partenariat entre Accor et Uber permet de relier les comptes des deux entités. Il offre également de nouvelles opportunités de gagner des points ALL Accor ainsi que des avantages exclusifs pour les membres des deux plateformes.
Les membres ALL Accor auront un accès aux services de mobilité et de livraison de repas Uber dans les marchés éligibles, à travers d'ALL Accor, depuis leur domicile jusqu'à leurs futurs séjours à l'hôtel.
Les membres gagneront des points ALL Accor sur leurs courses Uber et leurs commandes Uber Eats. Les membres Uber One bénéficieront également d'avantages supplémentaires.
Les membres profiteront d'un accès réciproque aux programmes, incluant des surclassements de statut ALL Accor pour les membres annuels Uber One et des périodes d'essai gratuites prolongées d'Uber One pour les membres ALL Accor éligibles.
Les points accumulés pourront être utilisés dans le programme ALL Accor à travers son réseau hôtelier mondial, la restauration et plus de 110 partenaires.
Avec un lancement prévu dans des marchés clés au cours du second semestre, le partenariat inclura d'abord les services Uber et Uber Eats en France, en Allemagne et en Pologne. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Maroc proposeront également des avantages avec les services de mobilité d'Uber.
" Notre collaboration avec Uber marque une étape clé pour ALL Accor, renforçant notre engagement à bâtir un programme de fidélité le plus gratifiant et le plus complet. ", a déclaré Alix Boulnois, Directrice générale Commercial, Digital & Tech chez Accor.
" Le partenariat avec Accor facilite le voyage et la vie quotidienne pour nos clients communs qui vont bénéficier de plus de simplicité et d'avantages ", a déclaré Madhu Kannan, Chief Business Officer d'Uber.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.