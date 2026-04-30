Accor et Uber signent un nouveau partenariat stratégique multi-marchés

Accor et Uber annoncent un nouveau partenariat stratégique multi-marchés. Cet accord repose sur une connexion des comptes Uber et ALL Accor.

Ce partenariat entre Accor et Uber permet de relier les comptes des deux entités. Il offre également de nouvelles opportunités de gagner des points ALL Accor ainsi que des avantages exclusifs pour les membres des deux plateformes.



Les membres ALL Accor auront un accès aux services de mobilité et de livraison de repas Uber dans les marchés éligibles, à travers d'ALL Accor, depuis leur domicile jusqu'à leurs futurs séjours à l'hôtel.



Les membres gagneront des points ALL Accor sur leurs courses Uber et leurs commandes Uber Eats. Les membres Uber One bénéficieront également d'avantages supplémentaires.



Les membres profiteront d'un accès réciproque aux programmes, incluant des surclassements de statut ALL Accor pour les membres annuels Uber One et des périodes d'essai gratuites prolongées d'Uber One pour les membres ALL Accor éligibles.



Les points accumulés pourront être utilisés dans le programme ALL Accor à travers son réseau hôtelier mondial, la restauration et plus de 110 partenaires.



Avec un lancement prévu dans des marchés clés au cours du second semestre, le partenariat inclura d'abord les services Uber et Uber Eats en France, en Allemagne et en Pologne. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Maroc proposeront également des avantages avec les services de mobilité d'Uber.



" Notre collaboration avec Uber marque une étape clé pour ALL Accor, renforçant notre engagement à bâtir un programme de fidélité le plus gratifiant et le plus complet. ", a déclaré Alix Boulnois, Directrice générale Commercial, Digital & Tech chez Accor.



" Le partenariat avec Accor facilite le voyage et la vie quotidienne pour nos clients communs qui vont bénéficier de plus de simplicité et d'avantages ", a déclaré Madhu Kannan, Chief Business Officer d'Uber.