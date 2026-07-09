Accor annonce avoir organisé la troisième édition de son "Global Leadership Council", réunissant des agences de voyages et des dirigeants de 18 organisations d'Europe et d'Amérique du Nord représentant environ 3 millions de voyageurs d'affaires. Les échanges ont fait ressortir plusieurs tendances clés qui devraient soutenir la performance de l'hôtellerie en 2026 et au-delà.
Les participants ont notamment mis en avant l'importance de partenariats stratégiques renforcés entre clients et hôteliers, d'un meilleur équilibre entre maîtrise des coûts et expérience des voyageurs, ainsi que du déploiement d'applications concrètes de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le parcours de réservation.
Ils ont aussi souligné la nécessité de mettre en place des structures tarifaires plus agiles et ainsi qu'une meilleure disponibilité des tarifs négociés sur l'ensemble des canaux de réservation.
Les conclusions de cette troisième édition, ouverte par Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, alimenteront directement la stratégie du groupe dans les voyages d'affaires.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.